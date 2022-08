Gemeente Oost Gelre verduidelijkt vergunning leerlooierij Vitelco na protest omwonenden

De gemeente is al lange tijd in een juridische strijd verwikkeld met vijftien omwonenden van leerlooierij Vitelco. De tegenstanders willen dat alle overlast die ze ervaren stopt. Daarom procederen ze tegen de vergunning en de daaraan gekoppelde maatwerkoplossing die de gemeente heeft klaarliggen voor het bedrijf.



Die zijn bedoeld om de stank en geluidsoverlast flink te verminderen. De groep vindt het echter niet verstrekkend genoeg. In een tussenuitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente een aantal zaken moet verduidelijken in die maatwerkoplossing. ,,Dat hebben we nu gedaan”, zegt Porskamp.



,,De aangepaste maatwerkoplossing ligt nu weer zes weken ter inzage. Of Vitelco daarna aan de slag kan met de geplande aanpassingen is nog onduidelijk. Het ligt eraan of de buurt verder gaat procederen. Zolang het juridische traject loopt, gaat het bedrijf geen aanpassingen doen.”