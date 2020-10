‘Gemeente Oude IJsselstreek moet bouwen voor middeninkomens’

Hier is vanavond nog gewoon een gemeente­raad en publiek is zelfs welkom, mag dat?

12 oktober Maximaal dertig bezoekers in een restaurant of kroeg en hooguit drie familieleden of vrienden die thuis op visite mogen komen. Het aantal mensen dat bij elkaar mag komen nu het coronavirus weer oplaait, is drastisch teruggeschroefd. Dat lijkt tegenstrijdig met een gemeenteraadsvergadering als in Zutphen. Vanavond komen alle raadsleden als vanouds fysiek bij elkaar en publiek is gewoon welkom.