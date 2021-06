Gemeente voor de rechter na afslaan van hoogste bod op kavel? ‘Verdient niet de schoonheidsprijs, maar kan’

Geheim gesprek over drugslab Baak afgeluis­terd: advocaten vragen én krijgen politiever­slag

15 juni De advocaten van Kim L. (49) en Alejandro H. (39), verdachten van het drugslab in aanbouw dat begin december is ontmanteld in Baak, krijgen het verslag van het afgeluisterde gesprek op basis waarvan de politie het lab op het spoor is gekomen. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.