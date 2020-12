Gemeente wil dat wijnboer ‘iIllegale bouwwerken’ op wijngoed sloopt

UPDATE | VIDEO Twee verdachten opgepakt bij inval mogelijk drugslab in Baak: ‘Ik zat met pijn in de buik op de bank’

10:28 BAAK - Een gewapende bewakingseenheid van de politie heeft zondag aan het eind van de middag een inval gedaan in een boerderij in het buitengebied tussen Baak en Toldijk. Zeker twee mannen zijn gearresteerd. In het pand is vermoedelijk een drugslab gevestigd.