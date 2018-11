Gemeente wil exploitatie ’t Warnshuus tijdelijk overnemen

De oppositie en de coalitie lijken in Zutphen lijnrecht tegenover elkaar te staan over de vraag of er extra geld naar de Graafschap bibliotheken moet om de vestiging in dorpshuis ’t Warnshuus in afgeslankte vorm open te houden. Wel is duidelijk geworden dat de gemeente Zutphen instaat voor het voortbestaan van het dorpshuis door tijdelijk de verantwoordelijkheid voor de exploitatie over te nemen. Dat voortbestaan stond volgens het bestuur van het dorpshuis op het spel als de huurinkomsten van de bibliotheek als hoofdhuurder wegvallen. De Graafschap bibliotheken kondigden onlangs aan de vestiging in Warnsveld per 1 januari te gaan sluiten, omdat er onvoldoende geld zou zijn om twee vestigingen in de gemeente Zutphen open te houden.