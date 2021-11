Gemeente wil tweespalt in Rietmolen voorkomen: ‘Schrijf school in kerk nog niet af’

Dat melden B en W in een brief aan de gemeenteraad. In plaats van een snelle afwijzing volgende week in de raad willen B en W de werkgroep Toekomstvisie Kerk Rietmolen en schoolbestuur Keender en de Sint Jozefschool nader met elkaar laten praten. Reden is de verschillende voorkeur van de Rietmolense bevolking en de school over wat het beste is voor de school.