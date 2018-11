Gemeente Winterswijk negeert motie Tweede Kamer en gaat door met grond storten

Lees meer over de stort van baggerslib in onze regio in ons dossier Vervuilde slibgrond .

Nadat de politie het slot van het hek had verwijderd, kon de bedrijvigheid bij de kleiput verder gaan. Het is sindsdien een komen en gaan van vrachtwagens met grond. Of hiermee vooruit wordt gelopen op een eventueel verbod uit Den Haag, is niet bekend. ,,We blijven erbij dat de situatie nog niet veranderd is vergeleken met vorige week. Dus we gaan door’’, aldus woordvoerder Rick Land van de gemeente Winterswijk.