Gemeente zegt nee tegen natuur-bso op Needse Berg, D66 en VVD stellen vragen

Een kleinschalige buitenschoolse opvang, waar kinderen lekker buiten in de natuur bezig kunnen zijn, weer of geen weer. Een aspirant-ondernemer wil dit dolgraag beginnen. Op doordeweekse middagen van drie tot vijf, in een scoutinggebouw op de Needse Berg. De gemeente ziet dat niet zitten. Wanneer de ondernemer belt om haar plannen te bespreken, is het korte, zakelijke antwoord: nee. Want: een bso past op die locatie niet in het bestemmingsplan, nu niet en straks ook niet.