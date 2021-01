Gemeentebelangen Berkelland gaat verder met Jan Krooshof als nieuwe secretaris

In Voorst en Eefde kopen ze wél biologisch, als het maar niet veel duurder is

18 januari Klanten van de Coop-supermarkten in Voorst en Eefde hebben de afgelopen weken veel meer biologische melk ingeslagen dan voorheen. In die winkels werd tijdens een proef 14 procent meer milieuvriendelijk geproduceerde melk verkocht. Het hielp wel mee dat die melk nauwelijks duurder was dan de ‘gewone’ melk. ,,Dat biologisch duurder is, zit vooral in je hoofd.”