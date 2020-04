Gemeentehuis Oost Gelre hele dag dicht om mogelijke coronabesmetting

LIVE | Corona in de regio: horecaon­der­ne­mers vrezen voor hun zaak en regionale voetbal­clubs balen

9:42 De horeca in de regio krijgt harde klappen door de wekenlange sluiting vanwege de coronacrisis. Ook verzorgingshuizen in Oost-Nederland worden keihard getroffen. Ondanks alles gaan de kerkdiensten op Urk gewoon door. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus.