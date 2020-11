Gemeentehuizen in Twente kleuren oranje en magazine Zwarte Cross landelijk in de schappen

Heb je vandaag ergens oranje lichten zien branden? Dat kan kloppen, want de kleur is vandaag namelijk het symbool van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Met de campagne ‘Orange the World’ moet iedereen zich bewust worden van het feit dat wereldwijd 1 op de 3 vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken krijgt.



Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van herkenningspunten een onderdeel van ‘Orange the World’. In dat jaar deden bijvoorbeeld Time Square, de Empire State Building en de piramides en sfinx in Cairo mee. Dit jaar zijn er ook in Twente weer plekken oranje gekleurd, zoals op de foto's hieronder te zien is. Oranje lampen branden in de hal van het Huis van Cultuur in Bestuur in Nijverdal én bij het gemeentehuis in Losser.