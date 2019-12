Gemeentekantoor en raadhuis Winterswijk krijgen facelift voor 2,5 miljoen

De totale operatie gaat ruim 2,5 miljoen euro kosten, waartegenover een nog niet berekende besparing van energie en andere exploitatielasten staat. De raadzaal, waar de raadsleden nu nog in twee concentrische kringen zitten, wordt vergroot waardoor alle raadsleden in een grote ovaal komen te zitten. Het publiek loopt straks ook niet meer langs de raadsleden de zaal in en uit, maar via een trap achterin de zaal.