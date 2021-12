Gemeenten bieden hulp aan zorgorganisaties: ‘Let goed op elkaar’

AALTEN/VARSSEVELD - Dat gemeenten hulp aanbieden om code zwart in de zorg te voorkomen, is volgens burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten volstrekt logisch. ,,Iedereen is erbij gebaat om de zorg draaiende te houden”, zegt hij.

,,Soms kan een klein gebaar al veel hulp bieden. Zoals het halen van boodschappen”, zegt Stapelkamp. ,,Dat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dit signaal heeft afgegeven, zegt natuurlijk wel iets. De zorg staat enorm onder druk. Ik denk dat het daarom goed is dat mensen, juist in deze tijd, op elkaar letten.”

In Aalten is de situatie nog niet zo nijpend dat hulp van buiten noodzakelijk is. ,,Gelukkig niet. Maar we zijn er wel waakzaam op. Als het de verkeerde kant op gaat, dan liggen de plannen ervoor klaar.”

Brandbrief

Het is niet voor het eerst dat de zorg hulp ‘van buitenaf’ krijgt. Zo schoot Defensie te hulp nadat de GGD in onder meer Gelderland in een brandbrief aan de minister op hulp van het leger had aangedrongen. Door de inzet van medisch geschoolde militairen kon worden voorkomen dat een zorghotel in Apeldoorn patiënten moest weigeren.

Zover is het in deze regio nog niet. Hier wordt de zorg heringericht, zodat de grote zorgketen niet vastloopt. Om die reden geven Azora, Buurtzorg, Careaz, De Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire minder niet medisch-noodzakelijke zorg. ,,Dat doen we uiteraard in overleg met de mensen die hierdoor getroffen worden”, zegt een woordvoerder van Sensire. ,,Die zorg stopt dus niet van één op de andere dag.”

Patiënten uit ziekenhuizen

,,Wijkverpleging en verpleeghuiszorg spelen een heel belangrijke rol in de zorg aan coronapatiënten. Door de niet medisch-noodzakelijke hulp af te schalen, kunnen we voorkomen dat we geen patiënten meer kunnen opnemen vanuit de ziekenhuizen. Zo zorgen we dat de uitstroom vanuit het ziekenhuis niet in gevaar komt.”

,,Dat herinrichten van onze zorg vraag heel veel organisatorisch vermogen. Daar zouden gemeenten een helpende hand kunnen bieden. Bijvoorbeeld omdat ze een ervaren kracht hebben die bekend is met de zorg en het sociale domein. Zo zijn er nog tal van situaties te bedenken waarbij hulp van buiten handig kan zijn. Maar het is wel taak om goed te kijken naar hulp die de meeste toegevoegde waarde heeft.”

Zorgvrijwilligers

Een noodoproep van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) leverde eerder al tientallen ‘zorgvrijwilligers’ op, mensen met kwalificatie die op dat moment niet actief waren in de zorg.