'Gemeenten, help één streekomroep'

De acht Achterhoekse gemeenten worden door Marc Visch, directeur van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), gevraagd een rol te spelen in het vormen van één streekomroep in de Achterhoek.

'U kunt een essentiële rol spelen in de vorming van een goede streekomroep door in woord en daad het belang van onafhankelijke en professionele lokale journalistiek te onderschrijven', staat in een brief van Visch aan de gemeenten.

De NLPO stuurt er sinds 2013 samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op aan om om het aantal lokale omroepen landelijk terug te brengen van 280 naar 81 streekomroepen. Dit met de gedachte dat de omroepen die overblijven financieel sterker zijn en beter uitgerust om professionele journalistiek te brengen.

In de Achterhoek zijn zeven lokale omroepen. Regio8 (lokale omroep in Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland) streeft samen met Gelre FM (Oost Gelre) en Leuk FM (Berkelland) naar één streekomroep. De andere omroepen Slingeland TV (Winterswijk), Ideaal FM (Bronckhorst), Achterhoek FM (Lochem) en Aladna FM - inmiddels verenigd in de stichting ANN (Achterhoeks Nieuws Netwerk) - voelen er niets voor en willen twee streekomroepen. Regio8 onderscheidt zich van de andere omroepen met een professionele journalistieke poot.

De gemeenten hebben eind mei een brief van ANN gekregen. Daarin stelt ANN 'erg verbaasd' te zijn dat Oude IJsselstreek en Doetinchem in drie jaar een subsidie van 549.000 euro geven aan Regio8. Op deze brief reageert Visch. ,,We vinden dat als de Achterhoek een volwassen streekomroep wil, het moet gaan voor één omroep, niet twee. Wat ANN nu doet met de brief aan de gemeenten, werkt averechts.''