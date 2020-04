Gemeenten helpen sportclubs

In de voetsporen van de bevrijders: Ineens ligt het rustige Laren in de vuurlinie

8:00 Als de Canadezen het Twentekanaal oversteken, ontbrandt er bij Laren een ongekend harde strijd. In het dorp weten ze niet wat ze meemaken. Het dorp was een ruïne toen de stofwolken waren opgetrokken. Onze verslaggever, historicus Niek Megens trekt mee in het voetspoor van de bevrijders. Vandaag deel 2: de slag om het Twentekanaal en Laren.