Gemeenten in oostelijke Achterhoek willen hoger tempo nieuwbouw

In Oost Gelre komt de nieuwbouw in alle kernen: vooral in Lichtenvoorde, maar ook in Groenlo en de kleinere dorpskernen. Met de uitbreiding van de nieuwbouwmogelijkheden komt de gemeente tegemoet aan de groeiende vraag naar woningen.



Het aantal huishoudens in Oost Gelre neemt de komende jaren nog steeds toe, terwijl er op de koopmarkt nauwelijks aanbod is. Ook zijn er extra huurwoningen nodig. Daar bovenop komt ook nog de noodzakelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Die extra woonruimte is nog niet in die nieuwe cijfers meegenomen.