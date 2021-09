Gemeenten zwijgen over coronacontroles bij horeca, sportclubs en cultuurhuizen in Achterhoek

Meer boa’s

Sinds het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar zetten de gemeenten wel extra boa's in om algemene maatregelen rond corona te handhaven. Enkele gemeenten geven nog een extra toelichting bij de verklaring.



Zo heeft de gemeente Bronckhorst twee extra boa's in dienst genomen om deze controles uit te kunnen voeren. Wel laat deze gemeente weten in eerste instantie ‘sociaal’ te handhaven. In principe wordt eerste gewaarschuwd en daarna pas beboet.