Gemeenteraad Berkelland doet unanieme oproep: Kleed het ziekenhuis in Zutphen niet uit

Een motie van de PvdA kreeg unanieme steun van de gemeenteraad in Berkelland. Fractievoorzitter Betsy Wormgoor: „De gemeente Berkelland heeft een grote oppervlakte. Goede ziekenhuiszorg is belangrijk, maar we hebben zelf geen ziekenhuis. Onze inwoners zijn veelal aangewezen op het SKB in Winterswijk, het MST in Enschede en het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Met name inwoners in Ruurlo en Borculo zijn op Zutphen gericht. Ook qua spoedeisende hulp is een ambulance uit dit gebied het snelst in Zutphen. Als je de afdeling spoedeisende hulp daar sluit is het nog maar de vraag of onze inwoners binnen de wettelijke termijn van 45 minuten in het ziekenhuis kunnen zijn.”