Gemeenteraad Berkelland is unaniem: handen af van het SKB

BORCULO - Inwoners van Berkelland moeten ook in de toekomst voor verloskunde en kindergeneeskunde in het streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk terecht kunnen. De gemeenteraad heeft unaniem een motie van de PvdA en Gemeentebelangen aangenomen voor behoud van een volwaardig ziekenhuis.

Handen af van het SKB. Die stevige boodschap krijgt de Raad van Bestuur van Santiz van de voltallige gemeenteraad van Berkelland en het college van B en W vanwege de plannen om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het SKB in Winterswijk naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem te verplaatsen.

„De marktwerking in de zorg is te ver doorgeschoten”, vinden zowel fractievoorzitter Leo Morren van GroenLinks als CDA-wethouder Marijke van Haaren. Morren: „De kwaliteit van de zorg moet weer centraal moet komen te staan. De zorgverzekeraars en grote zorginstellingen worden steeds machtiger en dat gaat ten koste van de patiënten en de kleine ziekenhuizen. De kwaliteit van het KB-ziekenhuis is uitstekend, toch worden afdelingen gesloten. Wij zeggen: handen af van het SKB.”

Onrust over plannen

Volgens PvdA-fractievoorzitter Betsy Wormgoor zijn veel inwoners van Berkelland geschrokken van de plannen van Santiz om afdelingen in het SKB te sluiten. „Er is grote maatschappelijke onrust ontstaan over de bereikbaarheid van laagdrempelige zorg. Het SKB is een topziekenhuis, blijkt uit onderzoek, en heeft een belangrijke functie voor de inwoners van Berkelland. We zijn bang dat de sluiting van twee afdelingen het ziekenhuis verder verzwakt. Dit besluit is ook in strijd met de beloftes van Santiz om twee volwaardige ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem te behouden.”

Aanrijtijden niet gehaald

Wormgoor wijst er bovendien op dat het SKB volgens het RIVM vanwege de aanrijdtijden een zogenaamd gevoelig ziekenhuis is, waar niet zomaar afdelingen kunnen worden gesloten. „Vierhonderd inwoners in de regio kunnen straks niet binnen drie kwartier in een ziekenhuis zijn als er acute zorg bij verloskunde of kindergeneeskunde nodig is. De aanrijtijden kunnen niet gehaald worden. De gevolgen voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid moeten eerst onderzocht worden.”

Alle fractie in de gemeenteraad hebben de motie ondertekend. CDA-raadslid Theo Helmers pleit voor behoud van volwaardige zorg in de regio. GB-fractievoorzitter Arnold Kion: „Na de Tweede Kamer en de Achterhoek Raad moeten ook wij stelling nemen, dat zijn we verplicht aan onze inwoners.” Ook D66 ondersteunt de motie van harte. VVD-raadslid Marcellino Kropman.; „Wij willen goede zorg in de regio. We moeten daarom een krachtig signaal geven aan Santiz.’ OBL ondersteunt de motie ook.

