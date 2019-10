Gemeenteraad Berkelland positief over Have a Nice Day

Kermis in Terborg overleeft al honderden jaren vele ‘aanvallen’

15:38 TERBORG - Kermis; dat is eerst een rondje langs de attracties en dan een rondje bier in de feesttent. Zo gaat het in de meeste Achterhoekse steden en dorpen al jaren. In Terborg is dat niet anders. In het 600 jaar oude stadje staat de kermis traditiegetrouw in het eerste weekend van oktober op de agenda. Dat lijkt nu vanzelfsprekend, maar ooit stond de kermis flink ter discussie.