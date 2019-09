Gemeenteraad: geen streep door woningbouw Berkelland

Dat betekent dat er woningbouwmogelijkheden blijven op nieuwbouwplan Het Hondelink in Neede, het Elbrink III en Schollenkamp fase 2 in Borculo en de Hofrichter fase 2 in Eibergen. „In elke kern moet voor elke doelgroep voldoende woningaanbod zijn. Met name in de grote kernen is dit nodig om aantrekkelijk te zijn voor mensen van buiten Berkelland, die hier willen komen wonen”, aldus D66-raadslid Erik Slotboom in de motie.