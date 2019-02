Gemeenteraad Winterswijk wil nu echt af van Dennenoord

Toekomstig wethouder Inge Klein Gunnewiek windt er geen doekjes meer om. ,,Er moet nu eindelijk eens duidelijkheid komen voor de ondernemers en voor de buurt.” Sanering van het voormalige woonwagenkamp is eigenlijk de enige optie, stelt ze.

Door de recente wisseling van het college zal er vanavond in de gemeenteraad een meerderheid zijn vóór sanering. Het was een van de onderhandelingspunten van het nieuwe college, dat morgen wordt geïnstalleerd. Het vorige college zag de bedrijven ook het liefst vertrekken, maar wees deze optie af omdat de provincie niet wilde opdraaien voor de helft van de kosten, zo’n 3,6 miljoen euro. In januari werd daarom de weg ingeslagen naar een herkaveling van Dennenoord. De drie bedrijven Verhaegh Trading, Bartelds en Van de Biggelaar zouden er naast elkaar komen te liggen.

Geschiedenis

Het dossier Dennenoord kent een lange geschiedenis. Al vanaf 2007 zijn er plannen om het voormalige woonwagenkamp dat in de jaren 90 bedrijfsterrein werd, te saneren. De zware industrie (vooral recycling van metaal) past niet in de landelijke omgeving op een steenworp afstand van recreatieplas het Hilgelo.

Inmiddels is door provincie en gemeente ruim 5 miljoen euro uitgegeven aan het verplaatsen van drie recyclingbedrijven. Bij de laatste verplaatsing had Winterswijk geen rekening gehouden met het bedrijf Verhaegh Trading, dat ook in de recycling zit. Daardoor is voor de buurt niets veranderd. De overlast is blijven bestaan.

‘Nu of nooit’

Jan Verhaegh van Verhaegh Trading hoopt inderdaad dat er vanavond voor sanering wordt gekozen. ,,Het is nu of nooit. Saneren is de enige optie. We zijn vijftien jaar belemmerd in onze bedrijfsvoering hier. Als ze ons hier willen houden, zullen ze qua bestemmingsplanwijziging naar een zware industriebestemming toe moeten. Maar dat kan hier helemaal niet. Al die tijd hebben ze de hand aan onze strot gehouden. Het moet nu afgelopen zijn.”

Sanering van Dennenoord betekent dat hij moet verkassen. ,,Het liefst in Winterswijk. Maar eventueel naar het regionale bedrijvenpark Laarberg in Groenlo. Ik heb 3 hectare nodig voor een fatsoenlijk bedrijf." Nu heeft hij 1,2 hectare, verspreid over heel Dennenoord. Een hal bouwen was er niet mogelijk.

