Gemist? Ravage door plofkraak in Deventer en Achterhoeker vermist na autoritje

Pak die handschoe­nen maar uit de kast: koud en mogelijk sneeuw in Gelderland

24 oktober De korte broek kan voor dit jaar definitief terug de kast in. De handschoenen en sjaals kunnen er juist uit. Het wordt koud in Gelderland. En mogelijk komt er zelfs sneeuw, zo is de voorspelling van het Wageningse weerstation MeteoGroup.