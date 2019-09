Gemoedelijkheid spat ervan af tijdens Høkersweekend in Zelhem

Duikers met een beperking genieten in het water bij Bronsber­gen

16:00 Duikers met een handicap maken een duik bij Bronsbergen in Zutphen. Voor mensen met een beperking is duiken een zeer toegankelijke sport. Onder water is men gewichtloos waardoor mensen met een beperking veel vrijer kunnen bewegen dan op het vaste land. De Stichting Gehandicaptenduiksport maakt dit mogelijk. De stichting zorgt ervoor dat elke duiker één of twee begeleiders heeft. Doorgaans geven zij hun lessen in zwembaden in Dronten en Lelystad. Maar op enkele momenten in het jaar zoeken zij het buitenwater op.