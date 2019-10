‘Gemuudelijkheid’ zorgt dat de grens verder vervaagt

MEDDO - Aan de bezoekers kan niemand de nationaliteit aflezen en aan de taal is het zelfs soms niet te horen. Toch is de grens tussen Duitsland en Nederland in veel hoofden nog aanwezig. Met Grensztafel, een ontmoeting in een parkje op de grens tussen Meddo en Vreden, probeerde de Euregio daar zondag wat aan te doen.

Het idee voor een ‘Grensztafel’ was vorig jaar winnaar van de wedstrijd Youth Battle. Het samenwerkingsverband van in totaal 129 gemeenten en Kreisen wilde met dat initiatief de jeugd bereiken, vertelt Stephanie Wolderingh van Euregio.



,,Het gaat in de Euregio vaak over bestuurlijke en politieke zaken’', zegt Wolderingh. ,,We wilden van jongeren horen hoe zij de Euregio-gedachte vorm willen geven. Daar kwam het idee om mensen aan weerszijden van de grens aan tafel te krijgen. Gesprekken volgen dan vanzelf.’'

Netjes verdeeld over beide zijn van de grens

Dat gebeurde gistermiddag inderdaad. De gestage regen weerhield bezoekers er niet van te voet, met fiets of auto naar het parkje aan de Wandersweg te komen. Afgaande op de kentekenplaten was het bezoek netjes verdeeld over beide zijden van de grens. Met comfortabele partytenten, voorzien van heaters, keurig gedekte lange tafels, gratis hapjes en drankjes, een muzikaal duo en spelletje voor jong en oud was er al snel een gezellige stemming.

Contacten ontstonden vanzelf, bijvoorbeeld om samen even met tafels te schuiven om regenwater te ontwijken. Voor Thera Kwerreveld vormt de grens geen taalbarrière. ,,We wonen in Huppel, dicht bij de grens. Dan spreek je vanzelf veel Duits’', zegt zij.

Geen cultuurverschillen

Samen met echtgenoot Willie en kaartvrienden Bertus en Ingrid Rhebergen lieten ze de Kiepen-kearldag in Stadtlohn schieten om naar het nieuwe evenement te gaan. ,,We gaan wel vaker naar dit soort evenementen toen’', vertelt Bertus Rhebergen. Of dat in Nederland of Duitsland is, maakt ze niet uit. Wat hen betreft zijn er geen cultuurverschillen. ,,De gemuudelijkheid is de belangrijkste overeenkomst.’'

Grenzen verdwijnen

Johannes Röring uit Ellewick trotseerde de regen ook om de eerste Grensztafel mee te maken. Hij zit namens de CDU in de Bondsdag, waar geen dag voorbij gaat of het thema Europa komt langs. ,,We moeten er aan werken dat grenzen verdwijnen, daarom is dit een belangrijk initiatief.’'

Op 15 november is er een tweede Youth Battle, nu in stadion De Vijverberg in Doetinchem. Informatie voor jongeren die mee willen doen staat op youthbattle.eu.