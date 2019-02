Genet (16) van het Metzo College met wildcard naar debatfinale ‘Op weg naar Het Lagerhuis’

,,Over een maand of drie, als alle voorrondes in het land zijn afgerond, mag Genet naar Hilversum om haar V-rede, zoals het officieel heet, nogmaals te houden”, legt docent Pastoors uit.



Het is voor Genet de gewoonste zaak van de wereld om over vrouwen- (of meisjes-) besnijdenis te spreken. ,,Mijn moeder heeft me beschermd tegen haar familie, anders was ik ook besneden. Ik weet waar ik over praat. Ook in Nederland komt vrouwenbesnijdenis voor, ook al is het wettelijk verboden en strafbaar. Maar er wordt niet gecontroleerd. Het wordt hoog tijd dat deze traditie wordt gestopt.”