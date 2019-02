Genieten, gedrevenheid en gezelligheid tijdens G-voetbal in Eibergen

Scholieren filmen leraar die porno kijkt op school in Lochem: docent geschorst

7 februari Een docent van het Staring College in Lochem is donderdag geschorst nadat hij porno keek in een klaslokaal. Leerlingen waren daar getuige van, omdat de computer van de man aan een beamer was gekoppeld. De scholieren legden het tafereel op video vast. Het schoolbestuur noemt het incident ‘onacceptabel’ en heeft de docent tot nader order geschorst.