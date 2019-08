Genieten van de kwaliteitsbrommers in de Steenderense kerk

Den Hartog hield van sleutelen en liep na de diefstal van enkele van zijn brommers tegen een Zündapp 517 aan. Pas op latere leeftijd kwam hij via een nieuwe collega weer in aanraking met bromfietsen.

Je wordt niet moe

,,Ik vond een Zündapp uit 1965. Die heb ik voor 600 euro in Ulm gekocht en helemaal opgeknapt. We zijn vorige week nog met een groep 200 kilometer rond het IJsselmeer gereden. Je wordt gewoon niet moe op zo’n ding.



Jan Bijvank uit Steenderen is al voor de vijfde keer organisator van Brommers Kieken in de Karke in Steenderen. Niet uit liefde voor bromfietsen, maar als onderdeel van de Stichting Oude Gelderse Kerken. Die beijvert zich al 45 jaar voor het behoud van monumentale kerken in de provincie.