Genieten van fonteintjes in vernieuwd Vrijheidspark Winterswijk

Veldkei

Door parkeerplaatsen aan de rand van het park aan te leggen, is in het midden ruimte voor groen ontstaan. De weg loopt daar in bochten doorheen. Door de ronde vormen ontstaan er meerdere pleintjes en op één van die pleintjes is nu de waterspeelplek gerealiseerd. In het midden staat de enorme veldkei die in 1984 gevonden is in Meddo en met veel vertoon in oktober is verplaatst. Er komt nog een groot speeltoestel voor kinderen.