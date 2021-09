Genieten van La Dolce Vita? We worden zonder pardon het restaurant uitgezet!

We hebben er zin in

We hebben ons verheugd op een avond gezellig dineren. Iedereen gedoucht, lekker fris, de haren gedaan en de mooie uitgaanskleren aan. We hebben er zin in! Klokslag 20.00 uur staan we voor de deur. Maar het restaurant zit bomvol. Geen tafel vrij, laat staan voor een gezelschap van negen personen. „Kommen sie in einer Viertelstunde wieder zurück”, zegt de eigenaar. Geen probleem. Het is mooi weer en vakantie. We maken wel even een wandeling.