Genoeg werk voor technici en ict’ers in Achterhoek: werkloosheid daalt

BORCULO - Voor bouwvakkers, elektriciens, metaalbewerkers, machinemonteurs, ingenieurs en ict’ers liggen de banen voor het oprapen in de Achterhoek. De arbeidsmarkt is voor hen ondanks corona onverminderd krap. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Het aantal WW-uitkeringen is in augustus licht gedaald in de Achterhoek. Wel ligt het aantal uitkeringen nog altijd een stuk hoger dan een jaar geleden. De arbeidsmarkt is niet meer krap. Dit komt doordat er meer werkzoekenden zijn en minder vacatures. Voor veel technische beroepen en ICT-beroepen is er nog steeds sprake van krapte.

Iets minder WW-uitkeringen

Eind augustus 2020 verstrekte UWV 4.084 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 45 uitkeringen (-1,1%). Landelijk was de daling met 3% nog wat sterker dan in deze regio.

De daling in de Achterhoek is breed gespreid over sectoren, uiteenlopend van landbouw en bouw tot handel, logistiek, zakelijke diensten en zorg & welzijn. Net als vorige maand was er een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen te zien in het onderwijs. Na de zomervakantie trekt dat normaal gesproken weer bij.

Stijging van 21 procent

Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen een stuk hoger. Het verschil is 708 uitkeringen, ofwel een toename van 21%. Landelijk was de stijging met 23,3% nog wat sterker dan in de Achterhoek. De sterke toename komt vooral door de snelle stijging in het begin van de coronacrisis, in april en mei van dit jaar.

Spanning op arbeidsmarkt Achterhoek afgenomen

Met de coronacrisis is de spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Achterhoek flink afgenomen. In 2018 en 2019 was de Achterhoekse arbeidsmarkt als geheel krap. Dat wil zeggen dat er relatief weinig werkzoekenden waren in verhouding tot het aantal vacatures.

In de eerste helft van 2020 is de werkloosheid toegenomen en het aantal vacatures is fors gedaald. Daardoor is de spanning op de regionale arbeidsmarkt nu gemiddeld, dus vraag en aanbod zijn meer in evenwicht. Er zijn echter wel grote verschillen, niet alleen tussen beroepsgroepen onderling, maar ook binnen beroepsgroepen.

Voor koks, kappers en schoonheidsspecialisten is de arbeidsmarkt minder krap. Hun werk. Hun werk zit niet meer op slot, maar er zijn nog steeds beperkingen vanwege coronamaatregelen. Omzet, banen en vacatures voor dit werk zijn daarom nog niet terug op het oude peil.