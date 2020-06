Geocaching: Ook in Berkelland zijn tientallen schatten verborgen

Eerlijk is eerlijk, de laatste jaren kwam het er niet meer zo vaak van. Sinds onze zoon en dochter de kinderwagen zijn ontgroeid, maken we heel wat minder kilometers. Eerst waren de beentjes te kort voor lange afstanden. En nu hebben ze er niet meer zoveel zin in.

In de benen

En toch, we blijven het proberen. Vaak wil een leuk doel helpen om ze in de benen te krijgen. Een paar flamingo’s doen wonderen, net als een stel Schotse hooglanders, een flinke klimboom of het vooruitzicht van een lekkere picknick.

Geen gouden munten

Sinds een tijdje hebben we er een nieuw lokmiddel bij: geocaching, oftewel schatzoeken met behulp van gps. We vinden geen kisten met gouden munten, maar plastic doosjes of kokers met daarin een logboekje en soms een cadeau. Elke cache, zoals ze officieel heten, heeft zijn eigen coördinaten. Toch is het vaak flink zoeken naar de houders. We hebben ze al eens in een holle boom gevonden, of in een buis verstopt in de grond.

Cadeau mag mee

Als je de cache vindt, laat je je naam en de datum achter in het logboek en meld je de vondst op de website van geocaching. Het cadeau meenemen mag ook, maar alleen als je iets achterlaat van tenminste dezelfde waarde, voor de volgende vinder.

Quote Je bent onderweg in een soort van geheime wereld

Met een gps-tracker of de smartphone in de hand de route naar de schat zoeken, dat motiveert zelfs kinderen die doorgaans liever lui dan moe zijn. Je bent onderweg in een soort van geheime wereld, ook dat maakt het leuk.

Pas op muggles

Buitenstaanders worden dreuzels of muggles genoemd, net als in de magische wereld van Harry Potter. Als je zo iemand tegenkomt tijdens het geocachen, is het oppassen geblazen: muggles mogen de schatten niet vinden en ze mogen ook niet weten wat je aan het doen bent.

Miljoenen over de hele wereld

De schatten worden door geocachers, voor geocachers verstopt. Het zijn er miljoenen, verspreid over de hele wereld. Soms zijn ze heel dichtbij. Op nog geen kilometer van ons huis ligt er al jaren eentje in het bos. We zijn er als muggles vaak langs gelopen en hadden geen idee.

Ook in Berkelland