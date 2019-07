George Baker, Annie Schilder en Jan Keizer op zomerfeesten Rietmolen

RIETMOLEN - George Baker, de BZN-sterren Annie Schilder en Jan Keizer en een tribute to the Cats. Rietmolen verkeert zaterdagavond in Volendamse sferen. Het dorp viert komend weekeinde de zomerfeesten.

Geen kermis meer, maar een feestweide. Rietmolen trekt de lijn van vorig jaar door, waarbij botsauto's en ander kermisattracties plaats maken voor een attractiepark met draaimolen, klimwand, rodeostier, quads en andere spellen.

De zomerfeesten in Rietmolen beginnen vanavond om 20.00 uur met Rietmolen live! Er is zang en muziek van een Rietmolense coverband. Morgen om 13.00 uur is er feest voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Om 14.00 uur komen de ouderen uit Riet-molen aan hun trekken in de feesttent, met het blijspel Boakman en Boakman. Om 17.00 uur begint het bedrijvenuurtje. Vrijdagavond zetten diverse dj's de tent op z'n kop. Er is een silent disco en er zijn vier optredens met Feestnation, Charly Lownoise, Sjaak en de Poar neem'n Roadshow.

Zaterdag om 12.00 uur is de intocht, onder leiding van muziekvereniging Amicitia, van koning Rick Bolster, koningin Marga Essink, jeugdprins Thijmen Groothold en -prinses Britt Wildenborg. Om 12.30 uur geven zij het startsein voor het vogelschieten of vogelgooien. Om 15.00 uur is het vogelschieten tot keizer en vogelgooien tot keizerin van Rietmolen, dat eens in de vijf jaar plaatsvindt. De band Kroepin zorgt voor livemuziek.

Zaterdagavond is er livemuziek van de Tribute to the Cats Band, Annie Schilder en Jan Keizer van BZN. George Baker sluit het feest af met hits als Una paloma blanca en Little green bag.