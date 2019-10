George Büttner, ‘burgemeester’ van Doetinchemse volkswijk Kleintjeskamp, overleden

DOETINCHEM - George Büttner, ook wel bekend als de ‘burgemeester van Kleintjeskamp’, is donderdagmorgen overleden in verzorgingshuis Croonemate in Doetinchem. Hij is 88 jaar geworden.

Büttner - opa van voetballer Alexander Büttner - was een bekende Doetinchemmer. Hij was vaak in de binnenstad te zien op klompen en de laatste jaren met zijn scootmobiel.

Büttner werkte decennia in de drukkerij van Misset. In de Achterhoek werd hij bekend als scheidsrechter in het amateurvoetbal.

Burgemeesterspak

Het laatst kwam Büttner in juli 2016 in het nieuws toen hij bezoek kreeg van de kort daarvoor vertrokken burgemeester Niels Joosten. Joosten had eerder aan Büttner beloofd dat hij zijn pak cadeau zou doen als hij zou stoppen als burgemeester. Door privé-problemen stopte Joosten veel eerder dan verwacht. Joosten bracht het burgemeesterspak hoogstpersoonlijk in de seniorenwoning die Büttner toen nog bewoonde met zijn vrouw Sientje in Kleintjeskamp.