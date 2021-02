Gepensioneerde verpleegkundigen Els (75) en Marianka (74) terug aan het front: ‘Dit is echt een crisis’

Beiden gingen ze in 2006 met pensioen. De vriendinnen Marianka Nieber-Vermeegen (74) en Els Bouw-Rijlaarsdam (75) werkten tientallen jaren in het Slingeland Ziekenhuis. Aan het bed, als verpleegkundigen. Later in andere functies. Ze zijn weer terug, voor respectievelijk vier dagen in de week en acht dagen per maand.