Gerard (69) schreef een boek over zijn vader die dwangarbeider was in Duitsland: ‘Hij werd gedwongen lijken op te ruimen’

A Klinieken wil verloederd pand in Gorssel verkopen, tot vreugde van buren: ‘Mooi, erger dan dit kan het toch niet worden’

18 juni Plastische chirurg A Klinieken wil het verloederde pand aan de Hoofdstraat 67 in Gorssel afstoten. Dat heeft het bedrijf aan de gemeente Lochem laten weten. Het gebouw is al sinds 2016 in het bezit van A Klinieken, maar het bedrijf heeft er sindsdien nooit gebruik van gemaakt. Het pand is in die vijf jaar door achterstallig onderhoud sterk in verval geraakt, tot grote ergernis van buurtbewoners.