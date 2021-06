Gerard Joling, Jannes en Bonnie St. Claire op Mega Piraten Festijn Zelhem: ‘We verwachten door te gaan’

Vorig jaar gingen de verschillende Mega Piraten Festijnen in de regio nog niet door.

Versoepelingen

Nu moet dat dus wel gaan gebeuren. ,,Met alle versoepelingen die zich in een steeds sneller tempo opbouwen, zetten we in op het gebruikelijke concept: feest in de tent. Met een klein voorbehoud, want we zullen ons uiteraard houden aan landelijke protocollen. Zoals het er nu uitziet, kunnen we zo meteen een ouderwets feestje vieren. Als er dan toch nog maatregelen gelden, dan kunnen we daar vast wel een mouw aan passen”, zegt Mensink.

De bedoeling is dat er in het najaar in zeven plaatsen in Nederland een Mega Piraten Festijn is. In Arnhem is op zaterdag 18 december de afsluiter. ,,Ik verwacht echt dat we dan uitbundige taferelen gaan zien, die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Iedereen is hongerig. De artiesten, maar ook het publiek", zegt Mensink.

‘Wanneer kan het weer?’

Hij laat weten veel berichten te hebben gehad van vaste bezoekers. ,,‘Wanneer kan het weer?’ ‘Wanneer komen jullie weer?’, vroegen zij. Het Mega Piraten Festijn is altijd een feest van saamhorigheid geweest. Die saamhorigheid hebben we het afgelopen anderhalf jaar gezien. Maar voor die saamhorigheid is het ook nodig dat je samen het leven kunt vieren. En dat kan nu weer!”

Leon Lukassen, namens Lukassen Produkties medeverantwoordelijk voor de organisatie van het Mega Piraten Festijn, verwacht hetzelfde. ,,Ik verwacht totale extatische vreugde als we zo meteen weer los mogen. Wat ons betreft kan dat niet snel genoeg.”

Ook artiesten als Henk Dissel, Mental Theo, Stef Ekkel, Mart Hoogkamer en Tinus Hoekstra treden op. Er zijn inmiddels al duizenden kaarten verkocht voor het festijn, gepresenteerd door Willie Oosterhuis. Het terrein aan de Slangenburgseweg is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 1.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 27,50 euro. Bekijk alle artiesten op www.megapiratenfestijn.nl.