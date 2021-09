Gerard Keurentjes: Op en top boer en een bestuurder pur sang

Zijn hele bijna 90-jarige leven heeft Gerard Keurentjes in boerderij De Linde in de Doetinchemse buurtschap de Slangenburg gewoond. Hij is er ook gestorven, eind juli. Keurentjes was op en top boer. Eerst in zijn eentje, later in een maatschap met zoon Harrie.



De Doetinchemmer was een bekende verschijning in zijn stad. Maatschappelijk zeer actief, hij was bestuurslid van oneindig veel organisaties. Acht jaar was hij gemeenteraadslid voor het CDA, ook jarenlang voorzitter van het marktbestuur. ,,Een superlieve man, stond voor iedereen klaar’’, zegt oudste dochter Mieke. ,,Sociaal en betrokken.’’