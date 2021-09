Gerard organiseert een concert voor de Wensambulance: ‘Die patiënten, daar moet aandacht voor blijven’

Zijn broer Erik had darmkanker en nog maar heel kort te leven. Hij had nog één wens. Hij wilde nog één keer naar de paarden, zijn grote passie. Nog één keer door de stallen. Nog één keer zijn geliefde dieren aaien. De Wensambulance maakte dit mogelijk. Een paar dagen na zijn bezoek aan de manege in Etten overleed Erik Kolenbrander. Hij was 57 jaar.



De werkwijze van de vrijwilligers van de Wensambulance maakte diepe indruk op broer Gerard Kolenbrander (62). Hier wilde hij wat mee. De stichting verdiende in zijn ogen meer ondersteuning. Daarom organiseert de Dinxperloër nu samen met zangeres Jelena Olijslager een benefietconcert in zijn woonplaats. Als het aan hem ligt, komt er een jaarlijks Concert for Dreams.