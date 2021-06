Gerard Ruesink uit Eibergen zat zes maanden in Libanon: ‘Ik ben er trots op veteraan te zijn’

Vandaag is het Nationale Veteranendag. Ook Berkelland telt tal van (oud)militairen die werden uitgezonden naar oorlogsgebieden. Gerard Ruesink (58) uit Eibergen vertrok in november 1981 voor zes maanden naar de vredesmacht United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL). Vrijwillig. „Waarom? Ach, ik was 18 jaar. Ik wilde niet naar Duitsland. Maar Libanon? Dat leek me wel een mooi avontuur.”

Iedereen liep er met wapens

De jonge Gerard werd in mei 1981 opgeroepen voor de militaire dienstplicht. In Ossendrecht kreeg hij de opleiding tot Jeep-chauffeur, daarna in Amersfoort tot verkenner en in Assen werd hij klaargestoomd voor de uitzending naar Libanon. In november 1981 vertrok de Achterhoeker naar Beiroet. „Het was de eerste keer dat ik in het vliegtuig zat. Op zich al een ervaring. Beiroet was een cultuurshock. Je kon merken dat je in een oorlogsgebied kwam. Iedereen liep daar met een wapen. Als dat op De Brink in Eibergen zou gebeuren, denk je: wat is hier aan de hand? Maar in Libanon en ook Israël is dat heel normaal.”