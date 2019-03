Gerdien Venderink volgt dokter Peter Paes op

Dat hij dokter zou worden zat er bij Peter Paes (63) al vroeg in. "Ik was 4 toen ik thuis vertelde dat ik dat wilde", zegt. "Daar heb ik vervolgens ook wel altijd naartoe gewerkt. Na de lagere school naar het gymnasium, want daar had je Latijn in het pakket en dat was belangrijk voor alle medische termen."