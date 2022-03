Gerrit (75) biljart nog steeds met zijn veertig jaar oude keu van tien gulden

Hoe het onverzette­lij­ke werk van Leon Adegeest (56) uit Dalfsen ervoor zorgt dat Lelystad Airport voorlopig wéér niet open kan

Leon Adegeest uit Dalfsen ontdekte dat er geen snars klopt van de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Nu geeft de minister de vakantieluchthaven geen cruciale natuurvergunning en is opening ongewis. De ultieme erkenning voor een luis in de pels? ,,Ik denk dat Schiphol niet zo blij met me is.”

8 maart