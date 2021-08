Gerrit en Willy uit Borculo kunnen na zestig jaar samen nog steeds niet stilzitten

NEEDE – Het was gisteren zestig jaar geleden dat Gerrit en Willy Eskes in het huwelijksbootje stapten. Het leven van het echtpaar uit Neede stond in het teken van werken.

Gerrit is inmiddes 84,maar hij zou het liefst zo weer de werkplaats instappen om stofzuigers en borstels voor schoorsteenvegers te maken. Dat heeft hij jarenlang gedaan. Ook Willy (83) was een bezige bij. Zij bestierde vroeger in haar eentje een kruidenierswinkel. Dat deed ze aan de Borculoseweg, in hetzelfde huis waar ze nu wonen. Maar de jaren gaan tellen.

Niet puzzelen

Gerrit en Willy moeten meer rust nemen. Lezen en puzzelen om de tijd te doden? Willy maakt nog net geen wegwerpgebaar. „Nee, hoor. Ik kan nog van alles doen. Tuinieren en koken bijvoorbeeld”, zegt ze. Ook Gerrit kan niet stilzitten. Hij kijkt met weemoed naar de werkplaats naast hun huis. Daar was hij vroeger altijd te vinden. „Daar maakte ik stofzuigers en borstels voor schoorsteenvegers. De machines staan er nog”, zegt Gerrit. Tot vijf jaar geleden was hij nog heel vaak in de werkplaats. „Maar nu kom ik er niet veel meer”, zegt Gerrit.

Mooi en fijn

Op de vraag wat er met de werkplaats gaat gebeuren, moet hij het antwoord schuldig blijven. Dat is nog onbekend. Gerrit zou het mooi vinden als een van zijn kleinkinderen ook met techniek aan de slag gaat. Het echtpaar kreeg drie dochters. „We hebben een mooi en fijn leven”, zegt Willy net nadat er weer een bos bloemen is bezorgd. Aan felicitaties geen gebrek. Willy zet de bloemen even in de vaas. Ook wethouder Anjo Bosman is op bezoek geweest. Gerrit en Willy vinden het fijn om over hun leven te praten.

Keuterboer

Willy pakt er nog een oude ingelijste familiefoto bij. De foto is gemaakt voor het huis aan de Borculoseweg. „Mijn vader Willem Timmerije had hier een kruidenierswinkel. De winkel was in de aanbouw naast het huis. Ik heb de zaak later overgenomen. Daarvoor was hij een keuterboer. Hier achterhuis hadden we weidegrond”, zegt Willy. Het had overigens niet veel gescheeld of de twee hadden elkaar nooit ontmoet.

Ander meisje

Gerrit had namelijk aanvankelijk zijn oog laten vallen op een ander meisje. „Zij kwam uit Winterswijk. Ik had een afspraak met haar, maar ze was te laat. Daarna ben ik op de motor teruggereden. Ik ging toen dansen bij café-restaurant Peters in Borculo en daar leerde ik Willy kennen”, zegt Gerrit, die van oorsprong uit Ruurlo komt. Het meisje uit Winterswijk heeft hij nooit weergezien. Gerrit zegt dat het allemaal op dezelfde dag gebeurde. „Maar ik heb Willy op die avond natuurlijk niet verteld dat ik eerst in Winterswijk was geweest. Dat heb ik een paar jaar later pas gedaan”, zegt Gerrit.