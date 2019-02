Gerrit Vossers stopt als fractievoorzitter Lokaal Belang

Marco Bennink is de nieuwe fractievoorzitter van de grootste partij in de raad (tien zetels).



Het is al de derde wisseling van de wacht in de gemeenteraad van Oude IJsselstreek. Eerder al nam Heini Peters het SP-fractievoorzitterschap over van Suzan Tuit. En recent stapte Hayo Canter Cremers (D66) uit de raad. Ine Woudstra nam de enige zetel over die D66 heeft.