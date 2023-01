Gerrits weekend weerpraot: ‘Zaterdag begint gries’

„Vandaag is een dag waar veel over gepraat werd. Het KNMI had code oranje afgegeven en voor een gedeelte van Gelderlander gold dat wel”, zegt Gerrit. Geheel in stijl doet hij deze week het weerbericht vanuit de gemeentewerf in de Oude IJsselstreek, tussen het strooizout en met een Poah-jasje aan.



Vanavond en komende nacht hebben we met wat opklaringen te maken. „Dat is een beetje tricky: dan is alles weer nat en kan dat bevriezen. Waar sneeuw ligt, kan het ook nog mistig worden”, stelt de weerman. Oppassen dus.