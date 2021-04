Gerrits Weekend Weerproat: 'Ideaal weer veur de koeien’

Grote vuurwerk­show tijdens de jaarwisse­ling gaat mogelijk Zutphen sieren

7:01 Met een glaasje champagne in de hand kijken hoe de buurman het nodige siervuurwerk de lucht in knalt of zelf met een tas vol vuurwerk om 0.00 uur de deur uitstappen; dat maakt in Zutphen mogelijk plaats voor samen kijken naar een grote vuurwerkshow. Zutphen stemt in met een voorstel om de mogelijkheid voor zo'n show te onderzoeken.