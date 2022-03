Gerrits Weekend Weerproat: ‘Mooi weer loaten wie achter ons’

We moeten nog maar even genieten van de zon, want zoals Gerrit Vossers het zegt: ,,Na het weekend wordt het toch allemaal wat minder, en we laten het mooie weer langzaam achter ons.” De laatste week van maart wordt een bewolkte, regenachtige week.



Maar eerst dit weekend: zonnige, droge dagen met koude nachten waarbij de temperatuur afkoelt tot rond het vriespunt. ,,Uitstekend weer om in de tuin te werken, en heerlijke dagen!”