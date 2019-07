Gerrits Weerpraot: ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt in de Achterhoek’

SILVOLDE - Gerrit verkent alvast het terrein van het Achterhoeks Crossspektakel in Silvolde. Het is vanaf dit weekend gedaan met de temperaturen rond de 40 graden. De temperatuur daalt tussen de 25 en 30 graden met af en toe kans op een bui of een onweersbui.