Gerrits Weerproat: ‘Uutkieken voor de regen’

video Huntenpop gaat vanavond door zoals gepland, morgen wellicht ander tijdssche­ma: ‘Er is niks uitgelekt over een verbod’

ULFT - Huntenpop gaat vrijdagavond door zoals gepland. Het Oktoberfest is in de SSP-Hal in Ulft. Hoe het programma er morgen uitziet met het oog op de nieuwe coronamaatregelen, is nog onduidelijk.

15:10