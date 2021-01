Gerry (85) staat haar vaccin graag af aan een jongere: ‘Waarom moeten bewoners verpleeghuizen eerder gevaccineerd worden dan leraren?’

‘Inkoop Berkelland kan beter- en lokaler’

20 januari BORCULO - De website van de gemeente Berkelland wordt bijgewerkt. Technisch leidt dat tot minder gebruiksvriendelijke muisklikken. Maar hoe logisch is het dat daarvoor een IT-bedrijf in Coevorden in de arm is genomen? D66-raadslid Han Boer stelt er kritische vragen over.